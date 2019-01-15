2019年01月15日 04:11 中國時報 李萬吉

長久以來台灣的中學教師基本授課節數都因為科目而異，一般學科教師每周授課時數會少於藝能科教師。過去大家對這種分配方式認為理所當然，但這些年在教師團體的爭取下，教育部已修改法規，除國文科以外，將各科教師的授課節數調整一致，要達到教師授課「科科等值」的目標。

教師授課節數一致，概念上認定每個科目的教學負擔是一樣的，是教師的專業和付出科科等值。然而從學生學習的角度來看，傳統的學科不等值觀念卻不容易改變。過去我們習慣把國英社數自等領域視為主科，把藝術、健體、綜合領域的科目視為副科，學校課程安排上會以主科需求為優先，所以常見音樂美術被借去上國文數學，卻不會有體育家政借用社會自然課的情況。

加上升學主義的影響，家長對中學階段的課業成績也多關注在那些考試科目上，數學理化考不好，家長就急著送孩子去補習家教，但即便有美術音樂的興趣專長，卻未必想讓孩子多花時間持續練習。當他人讚美孩子有體育天分時，常會聽到家長說「可是學業成績不夠好！」相反的，稱讚孩子功課好時，卻少有家長抱怨孩子不會打球或畫畫很糟！有時藝能科目的作業多了些，家長還會抱怨浪費時間。

在現實升學和工作的需求中，不可避免有些學科的重要性相對較高，要做到學習完全科科等值不太可能，然而新的學習強調適性揚才，重視跨領域的素養發展，許多未來能力都不能靠單一學科培養，而要能整合運用不同的知識技能。因此，讓孩子多元的探索，看重並協助孩子發展不同的才華，應該是「科科等值」追求的更高目標。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)