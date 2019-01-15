1.4億金援 將建香山國民運動中心

2019年01月15日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府14日獲教育部體育署補助1.4億元經費，將投入興建竹市第3座國民運動中「香山國民運動中心」，未來中心內除有游泳池、體適能中心等6大核心設施，更將以「全齡化」與「共融」為核心理念，滿足在地近8萬居民運動需求，預計2020年初動工。

市長林智堅表示，新竹市運動人口眾多，因此市府致力打造國民運動中心，其中東區新科國民運動中心於2015年啟用，北區竹光國民運動中心則於本月初啟用，香山地區雖已有香山綜合運動場，但民眾運動健身需求仍需要多功能室內運動場館，因此積極規畫新建香山運動中心，成為新竹市「1區1運動中心」的最後1塊拼圖。

市府教育處指出，運動中心將座落在香山行政中心旁停10用地，預計規畫地上3層、地下1層的建築，未來將有溫水游泳池、韻律教室、體適能中心、綜合球場、羽球場與桌球場等6大核心運動設施，另也特別設置兒童遊戲室、環狀空中跑道。

(中國時報)