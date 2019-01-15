三井outlet 人潮帶錢潮 建商也搶搭
日本三井集團「OUTLET PARK台中港」營運後，人潮帶來錢潮！建商看準海線商機，不只插旗海線推出房地產，也跨足餐飲休閒業，結合高爾夫球練習場，大手筆開設開設親子餐廳，打出占地3000坪的空間；希望搭上台灣首座海港型購物中心、高美溼地等景觀順風車，吸引觀光財。
中部海線地區目前超人氣的景點，除三井OUTLET PARK、高美溼地，大自然的夕陽與夜景更成為賣點；大肚山上近年來開設許多景觀餐廳，建商多元化經營布局，投入餐飲業與運動休閒，發揮吸金又吸睛的「食」力。
入門學打高爾夫球，不必擔心是高貴運動！台中市有建商將場地寬闊的新中科高爾夫球練習場，大手筆投資改造新風貌，擁有280碼長度的練習場，吸引科學園區及遊客來打球；還規畫地中海式的餐廳外觀，推出無國界料理的景觀親子餐廳，以美食結合運動搶攻海線旅遊的亮點。
海線台中港特區近期最重要的建設議題，環繞著台中港三井OUTLET PARK，周邊房地產案場買氣提升，品牌建案還打出1字頭親民價，加上台中港區運動公園成立海線第1座、台中第4座標準型運動場館，投資及建設利多，帶動就業人口及消費需求動能。
(中國時報)
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