陳筱諭退黨 搶頭香登記參選
日前宣布退出民進黨並參選台南市第二選區立委補選的陳筱諭，14日先到台南市黨部填寫退黨申請書並交回黨證，再前往台南市選委會完成登記手續，她直言，脫黨讓勝選機率變小，仍堅持參選到底。民進黨台南市黨部則表示希望她留下打拚，但仍呼籲支持者團結投票給黨提名人郭國文。
台南市第二選區立委補選3月16日投票，爭取民進黨提名落敗的陳筱諭，質疑提名過程不公，沒有協商就進行民調，日前就揚言退黨，14日付諸行動，在幕僚陪同下到民進黨台南市黨部填退黨申請書並交回黨證，退黨後的陳筱諭隨即轉往台南市選委會登記參選，搶得登記頭香。陳筱諭發表退黨聲明指出，雖然退黨後勝選機率低，仍會用行動證明年輕人堅持到底的決心。
台南市立委補選將成為無黨籍的陳筱諭、民進黨籍郭國文與有意接受徵召的國民黨籍謝龍介3人競爭，她認為謝龍介參選只會受到賴清德一人的打壓，自己卻受到整個民進黨的圍剿，對初次參選的她是非常殘酷的現實。
民進黨台南市黨部執行長蔡麗青對陳筱諭的退黨表示惋惜，認為她是優秀人才，希望她能留下打拚，但蔡仍呼籲支持者支持黨提名的郭國文。
至於國民黨呼聲最高的謝龍介表示，黨中央14日將約談，預計16日在中常會透過徵召方式宣布參選。他直言陳筱諭退黨參選是被民進黨內的派系作掉，看出民進黨現在對待年輕後輩的態度，已與過去聲稱培植人才的作法背道而馳。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。