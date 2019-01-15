陳筱諭退黨 搶頭香登記參選

2019年01月15日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

日前宣布退出民進黨並參選台南市第二選區立委補選的陳筱諭，14日先到台南市黨部填寫退黨申請書並交回黨證，再前往台南市選委會完成登記手續，她直言，脫黨讓勝選機率變小，仍堅持參選到底。民進黨台南市黨部則表示希望她留下打拚，但仍呼籲支持者團結投票給黨提名人郭國文。

台南市第二選區立委補選3月16日投票，爭取民進黨提名落敗的陳筱諭，質疑提名過程不公，沒有協商就進行民調，日前就揚言退黨，14日付諸行動，在幕僚陪同下到民進黨台南市黨部填退黨申請書並交回黨證，退黨後的陳筱諭隨即轉往台南市選委會登記參選，搶得登記頭香。陳筱諭發表退黨聲明指出，雖然退黨後勝選機率低，仍會用行動證明年輕人堅持到底的決心。

台南市立委補選將成為無黨籍的陳筱諭、民進黨籍郭國文與有意接受徵召的國民黨籍謝龍介3人競爭，她認為謝龍介參選只會受到賴清德一人的打壓，自己卻受到整個民進黨的圍剿，對初次參選的她是非常殘酷的現實。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青對陳筱諭的退黨表示惋惜，認為她是優秀人才，希望她能留下打拚，但蔡仍呼籲支持者支持黨提名的郭國文。

至於國民黨呼聲最高的謝龍介表示，黨中央14日將約談，預計16日在中常會透過徵召方式宣布參選。他直言陳筱諭退黨參選是被民進黨內的派系作掉，看出民進黨現在對待年輕後輩的態度，已與過去聲稱培植人才的作法背道而馳。

(中國時報)