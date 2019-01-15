立委選區確認 綠選將勤走基層
下屆立委選舉屏東縣確定從3席減為2席，現任立委蘇震清與鍾佳濱選區重疊，為爭取連任、恐將先行「對決」，2人不約而同從基層起跑，走進市場、鄉里，緊握選民雙手，盼能先從賽前賽中勝出，才有機會進入下一階段。
鍾佳濱表示，每年農曆年前都會到選區屏東市、萬丹、麟洛等各大市場向民眾拜年，今年選區重畫，加入屏北、內埔等鄉，今年第一場行程就特地安排從里港市場及夜市起跑，在地方民意代表及仕紳陪同下，一一向攤商、民眾發送內裝咖啡包的紅包。
他說，擔任立委以來較少在屏北活動，但憑藉過去8年副縣長經歷，及在電視媒體的高度曝光率，一般民眾對他並不太陌生，他也透過「沖咖啡」與「鍾佳濱」的台語諧音，加深民眾印象，透過市場人潮宣傳要在北區參選連任的訊息。
選區畫分確定後，蘇震清也啟動「鄉親懇談會」列車，藉由面對面接觸，拉近選民距離，不僅接地氣、也藉此行銷自己；蘇說，原本服務的潮州、竹田及萬巒等鄉鎮下屆都改為第二選區，但強調服務不分區域，電話始終保持暢通。
鍾佳濱語重心長的說，去年九合一選舉民進黨大敗後，最重要是檢討改進，改變民眾觀感，而過去屏東市所在地選民結構是藍大於綠，此次好不容易插上綠旗，未來也要力保這一席，不能再由綠地變藍天。
(中國時報)
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