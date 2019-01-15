北市推116場免費4癌篩檢
台北市民十大死因連續46年都是癌症居首，為維護市民健康，北市衛生局即日起推出116場免費整合性健康篩檢，包括成人預防保健服務及子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌等4大癌症篩檢，只要符合成人健檢及癌症篩檢資格的民眾，都可攜帶健保卡就近參加。
根據台北市最新十大死因統計資料顯示，癌症連續46年高居市民死因首位，去年就奪走5062人性命，占整年所有死亡人數28.7％，凸顯篩檢的重要性。
衛生局長黃世傑表示，現代人生活飲食習慣受西方文化影響，高脂、高糖、低纖維，再加上生活忙碌，工時長、壓力大，缺乏規律運動，如果又有抽菸、吃檳榔的壞習慣，都會增加罹患癌症或慢性病機率。
北市去年整合性篩檢有1萬2861人參與，515人次被發現疑似癌症異常，慢性病異常比例分別是血壓27.04％、血糖19.5％、血膽固醇46.34％。今年為擴大服務，共有55場社區型及61場醫院型篩檢，提供民眾更便利服務。
根據衛福部最新癌症登記報告，台北市4癌的發生率均已持續下降，但北市聯醫忠孝院區醫務長郭麗琳提醒，慢性病或癌症前期症狀較不明顯，民眾容易在自覺健康狀況良好，忽略了定期健康篩檢，等到有症狀時已影響治療。
(中國時報)
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