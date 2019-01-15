新北降囤房稅 稅收少3.3億元

2019年01月15日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市2017年調高有「囤房稅」之稱的非自住房屋第4戶稅率為2.4％引發反彈，新北市議會提案修改通過，將囤房稅降為改1.5％，今年稅收將減少3.3億元；新北市財政局副局長黃育民表示，尊重議會決議，會持續檢討實施情形。

房屋稅條例在2014年6月修正通過，授權地方政府對非住家使用的房屋超過3戶以上者，從原本1.2％房屋稅率，提高至1.5％到3.6％；新北市府在2017年訂定《房屋稅徵收率自治條例》，有別於南部縣市普遍訂定1.5％，新北市大幅調高到2.4％引發反彈。

有議員認為，不少空屋所有者非所謂「自然人」，不少是建商法人，因數量不少，2.4％對業者是龐大負擔，可能影響業者到新北市投資意願，也有議員認為要修正就要一體適用，經新北市議會審議後通過，本月9日正式上路。

黃育民說，本次修正內容主要是第二條「住家用房屋」的非自住房屋稅，由2.4％降低為1.5％，但是自住或公益出租人仍維持1.2％。

另外「非住家用房屋」中供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所使用者維持在3％，供人民團體等非營業使用者也都維持2％。

黃育民說，本法今年1月公告後上路，受影響的民眾人數約占全市總人口約5％，稅收約減少3.3億元，法條上路後，市府會持續監督，也會滾動式檢討與修正。

(中國時報)