竹市公投自治條例 周五闖關
新竹市議會將在本周五臨時會中，提案制定「新竹市公民投票自治條例草案」，審議通過之後依門檻規定，市民只要34人提案、獲得3383人連署，就可以成立公投案。
新竹市議會史上首次提案制定法令的「新竹市公民投票自治條例草案」，是由議長許修睿、議員李妍慧、曾資程共同提案，並獲得副議長余邦彥、鍾淑英、陳啟源、陳治雄、顏政德、林慈愛、施乃如、鄭美娟、劉康彥、陳建名等議員連署。
許修睿指出，透過公投參與重大公共政策的方向，新竹市議會只是為民眾開一條的道路，提案的人數跟連署人，還是要靠民眾自行努力達到門檻。
根據新竹市公民投票自治條例草案第7條，公民投票案提案人數，應達最近一次市長選舉選舉人數萬分之1以上，連署人數應達百分之1以上。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。