竹市公投自治條例 周五闖關

2019年01月15日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市議會將在本周五臨時會中，提案制定「新竹市公民投票自治條例草案」，審議通過之後依門檻規定，市民只要34人提案、獲得3383人連署，就可以成立公投案。

新竹市議會史上首次提案制定法令的「新竹市公民投票自治條例草案」，是由議長許修睿、議員李妍慧、曾資程共同提案，並獲得副議長余邦彥、鍾淑英、陳啟源、陳治雄、顏政德、林慈愛、施乃如、鄭美娟、劉康彥、陳建名等議員連署。

許修睿指出，透過公投參與重大公共政策的方向，新竹市議會只是為民眾開一條的道路，提案的人數跟連署人，還是要靠民眾自行努力達到門檻。

根據新竹市公民投票自治條例草案第7條，公民投票案提案人數，應達最近一次市長選舉選舉人數萬分之1以上，連署人數應達百分之1以上。

(中國時報)