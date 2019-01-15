彰客往中寮4線將停駛 縣府尋求補救
彰化客運行駛南投縣中寮鄉及草屯鎮等4條路線，許可證將於2月15日到期；由於不堪虧損，彰客不再繼續營運！南縣長林明溱14日在縣務會議中，指示工務處盡力協調彰客繼續行駛，並且召集草屯鎮、中寮鄉公所協商，研擬民行公車的可行性。
彰化客運已申請許可證屆期後，不繼續營業的公路客運路線，包括草屯鎮至半路店（6922）、中寮鄉鄉新寮至大坑（6930）、中寮鄉鄉新寮至粗坑（6931）、中寮鄉鄉新寮至頂城子（6932）等4條路線；即將來從中寮鄉公所到各大坑、粗坑、及頂城子等聚落，民眾都得自己想辦法！
因這些公車路線位於偏鄉，原未就是公車補助路線，交通部每年補助彰化客運170萬元，仍然嚴重虧損，也沒有其他客運公司營運；因此，如果彰化客運停駛，當地民眾進出交通就會立即受到影響！尤其是沒有辦法自行開車、騎車的學生、長輩們。縣府推動的老人乘車補助，也將面臨無法使用的窘境。
(中國時報)
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