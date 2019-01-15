大成集團斥資24億 進駐馬稠後園區

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2019年01月15日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國內畜產業龍頭大成集團將投資24億元在嘉義縣馬稠後產業園區設置食品加工廠，14日動土，嘉義縣長翁章梁、經濟部次長王美花、大成集團董事長韓家宇等人出席，正式生產後可望創造300個工作機會，縣府表示，馬稠後園區第1期土地完售，有29家國內外大廠進駐。

大成集團食品廠總投資24億元，占地8800坪，預計2020年第一季完工投產，投產後每月產能2500公噸，年營業額達40億元，將創造300個就業機會，規畫招募嘉義在地員工，未來結合產官學提升食品質量競爭力。

翁章梁說，歡迎大成食品集團進駐馬稠後園區設廠，為地方創造300個就業機會，更能與嘉義食品產業鏈做進一步結合，促進發展，馬稠後產業園區最大優勢是土地取得成本遠低於其他縣市，交通便利，目前正積極開發第2期用地。

縣府經發局開發科長蘇昀柏說，馬稠後園區第1期總開發面積84.79公頃，產業用地共約60公頃全部售出，其餘為公共設施用地，包括大成集團、凱勝綠能、日商台灣食研公司等共有29家國內外大廠購地投資設廠，其中有16家興建中，4家申請建照，9家規畫中。

(中國時報)