台商到高雄招商 搶攻保健品商機
「貨出得去！」是高雄市長韓國瑜極力實現的目標，在大陸台商「小禾兌跨境電商平台」14日到高雄招商，結合藥商集團及連鎖藥局通路，標榜免「藍帽子」許可證，讓台灣保健食品銷得出去，搶攻大陸750億保健品。
小禾兌董事長黃柏翔是台南人，搶搭韓流經濟，昨回台灣高雄招商，結合中國企業500強的上市公司九州通醫藥集團及其子公司、2300多家的好藥師連鎖大藥房，為台灣廠商進軍大陸市場開拓一條康莊大道。
九州通好藥師連鎖大藥房董事藍細玉表示，台灣保健商品進口中國保健食品市場前須經繁雜申請過程，申請大陸國家衛生部門的審批，以取得國家食品藥品監督管理局頒發「保健食品批准證書」，即俗稱藍帽子，否則無法入關，一經查獲將受到嚴厲處罰。
台灣保健營養食品工會秘書長李華揚指出，業者對於該新興模式銷售樂觀其成，台灣產品有其品質優勢，不論是牛樟芝、發酵產品等多元保健食品豐富，「小禾兌」有助於產品銷往大陸市場，可跨越「藍帽子」藩籬。
(中國時報)
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