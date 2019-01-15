藍武士來了 樹林車站亮相
由日本南海電鐵和台灣視野文創合作推出的彩繪列車「藍武士號」和「日台友誼號」，14日在樹林車站首度登場，以關西機場直達大阪市中心難波站的「特級列車Rapi：t」為藍圖製作，車頭選用大阪空運來台的漆料「南海藍」塗製，吸引不少鐵道迷搶先一睹風采。
牽引莒光號 17日上路
南海電鐵董事長佃吉朗表示，南海電鐵是日本關西地區擁有130年歷史以上的第一家民營鐵道公司，近年日本觀光人數中，台灣遊客位居第三位，以鐵路為網絡的旅遊方式大受歡迎，考量「特級列車Rapi：t」對台灣人而言較不易發音，南海電鐵2018年11月舉辦命名票選活動，短短4天內吸引1300人參與，投票結果以「藍武士號」勝出。
日台友誼號 16日運行
佃吉朗說，「藍武士號」車身結合大阪人氣觀光景點，為創作靈感，由南海電鐵的吉祥物「關空戰士」領軍，元素相當豐富且吸睛；「日台友誼號」則描繪出象徵促進台日友誼的兩國國旗，原汁原味呈現大阪風情，一睹日本傳統文化。
台鐵局行政處長黃振照表示，兩輛彩繪車頭都是台鐵E200系列，牽引莒光號列車為主，運行範圍七堵到潮州之間，另有部分班次會延長到台東。
「日台友誼號」將於16日開始運行，「藍武士號」則在17日開始運行，運行至少半年，至於鐵道迷最關心的鐵路列車模型也將在12月推出，兩款車型各限量150套。
立委蘇巧慧說，新北市共29個火車站，其中樹林區就涵蓋山佳、樹林和南樹林3站，還設有火車維修廠、鐵道公園等，儼然是樹林人最重要的回憶，如今火車已不再只是交通工具，若能結合觀光資源妥善規劃，勢必能帶動地方發展。
(中國時報)
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