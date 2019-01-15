白米贈弱勢 陳松生連捐40年
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣竹南鎮85歲的陳松生，連續40年捐贈白米幫助弱勢家庭，今年再捐1萬斤，委託國民黨苗栗縣黨部轉送鄉鎮市民眾服務社，濟助清寒戶或孤獨老人，14日由苗栗縣長徐耀昌、國民黨苗栗縣黨部主委林祥川代表接受，並致贈「義行楷模」牌匾，感謝他的樂善好施。
自幼家貧 難忘借米情
陳松生每年都在農曆過年前捐贈白米，幫助縣內清寒戶或孤獨老人。他說自幼家境貧困，有時須向親友借米來吃，然後再還更多的白米，母親因此耳提面命，提醒他未來有能力也要回饋社會，幫助他人。
而他在1964那年，看見報章雜誌報導野柳漁夫林添禎捨身救人事件，第一次行善捐助300元，此後只要得知有需要幫忙的個案，必會伸出援手，捐錢及捐棺等。
有生之年 還會繼續捐
此外他更遵循母親陳劉尾老太太的囑咐，自1980年開始，將其祝壽經費作為寒冬送暖之用，老太太過世後，更在忌日農曆12月初8前後，維持每年捐米獻愛心的善舉，數量也從5000斤增至1萬斤。陳松生強調，只要在他有生之年，白米還會持續捐下去。
陳松生的兒子陳漢璋表示，父親從小便要求他們不搞怪，並以言行教化，叮囑他們不要妨礙別人，讓他人更好，而他也如此教導小孩，2個兒子從未打過架，更憑自己的能力發展順遂。陳漢璋也在任教間將觀念教授給更多學子，成功發揚並傳承父親的樂善好施，讓下一代能設身處地為他人著想，並心存善念的好好成長。
(中國時報)
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