加國首位台裔廳長 台中取經
陳葦蓁父親為前台中市議員陳瑞德。（盧金足攝）
出生在台中市的加拿大卑詩省兒童照護省務廳長陳葦蓁，14日拜會副市長令狐榮達，暢談婦女及幼童政策，盼開啟台中市與加拿大城市交流，陳葦蓁2016年首次參選即當選卑詩省議員，並入閣擔任首位台裔廳長，可說是「台中之光」。
傾聽民意 愛敲選民的門
陳葦蓁17歲到加拿大留學，畢業後投入非營利組織工作，挨家挨戶訪視弱勢者，每一家去敲門的經驗，成為她擔任加拿大卑詩省議員、加拿大卑詩省兒童照護省務廳長，與民意最直接的互動；她笑稱，連助理都稱她是「最喜歡敲門的省議員」。
「民意代表就是要代表民意！」陳葦蓁說，如果你都不知道人民在想什麼，代表的只是你自己想法跟聲音，所以她常去選民家敲門；民眾開門後，她的第一個問題是「你最注重什麼議題？」
父親為前市議員 承父志
她表示，加拿大開放議員可帶2歲以下嬰幼兒進入議會上班，鼓勵女性參政，讓孩子從小接觸國家事務，特別帶5歲孩子前來拜會，呼應對幼童教育的重視。
陳葦蓁指出，卑詩省去年通過預算，實施托兒服務計畫，今年共30多項計畫逐一進行；此行向台灣托兒政策學習，包括幼兒園補助計畫、托兒機構入園名額、公私立幼兒園設置等。
曾任我國駐加拿大代表的令狐榮達說，陳葦蓁首次參選即當選卑詩省議員，更入閣擔任首位台裔廳長，與其父親前台中市議員陳瑞德都熱衷公共事務。
(中國時報)
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