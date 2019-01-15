年菜何必網購 傳統市場就有
農曆春節即將到來，民眾開始準備採買年貨以及圍爐的年菜，近年來不少民眾會選擇從網路上訂購飯店或知名業者的招牌年菜，其實在各地的傳統市場不僅有生鮮食材，也有隱藏版的熟食年菜，台南市政府市場處14日舉行記者會，邀來攤商行銷，建議民眾可就近採買年菜，經濟實惠又方便，現場就能看到美味料理。
南市市場處 大力推薦
南市府經發局代理局長蕭富仁指出，每逢年節，傳統市場都會推出應景料理，農曆春節是國人最重視的節日，許多攤商早已開始準備，從生鮮食材到各項應景熟食，應有盡有，絕對會是大家採購年節食品的最佳選擇。
位於學甲市場的福濬食品平日販售油飯、封肉、八寶丸等古早味美食，曾連續2年獲得樂活評鑑三星名攤，第二代老闆謝明宗擁有乙級廚師證照，也承接外燴生意，年菜產品多樣都有真空包裝，衛生又美味，而學甲市場的「林家鮮魚鋪」，沙卡里巴的「煙燻專賣店」、「張記烤雞」、「赤崁食堂」都有年節合菜可以挑選。
生鮮到熟食 應有盡有
另外還有新市市場「阿燕生鮮雞鴨滷味」、虎尾寮市場「玉井跑山雞」、「台南永發霸王雞」、西港市場「西港烤雞油雞創始店」主打雞肉料理；東菜市「明宗魚丸」、「美華炸物」、中山市場「佳里魚翅羹」則有圍爐常見的魚翅羹，包括仁德市場、關廟市場、第一小康市場、保安市場、金華市場、安平市場、隆田市場，都能買得到美味實惠的年菜料理。
(中國時報)
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