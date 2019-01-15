廚餘焚化 環保局呼籲先瀝水
為防範非洲豬瘟疫情，14日起未登記合格不能再廚餘養豬，家戶廚餘收運後直接焚化處理，因廚餘水分高，對爐體負擔大，高市環保局呼籲市民一起惜食減量，減少廚餘產出，且丟棄前初步瀝水，不僅可降低重量，也有助於後續高溫焚化。
含水率高 影響處理效率
農委會宣布，除了經過環保署登記合格使用廚餘的養豬戶之外，其他未登記合格養豬戶14日起全面改用飼料或配合退場機制，高市環保局即起加強轄內養豬戶稽查，而家戶廚餘則送往焚化爐高溫焚燒，以免造成環境衛生問題。
高市環保局表示，廚餘含水率較高，會影響焚化爐處理效率，因此鼓勵民眾先將廚餘初步瀝水、脫水後再丟棄，先前全市清潔隊平均每日收運90至120噸，這幾天平均每天收受66噸廚餘，可見民眾已配合先瀝乾。
未有許可 收廚餘將罰鍰
環保局估算，接下來未獲登記核可不能廚餘養豬，預計最高每日廚餘量260噸，若能夠瀝水減輕至170噸，送往高市4座焚化爐，僅占每日處理量4000噸的6.5％，還不至於對垃圾焚化處理造成太大負擔。
此外，未取得核可的廚餘養豬業者若最近提出申請，環保局將彙整函報中央審查，但在尚未取得同意前，一樣禁止廚餘養豬；違規業者將依廢清法處理，若收家戶廚餘可處1200至6000元罰鍰，若收餐館等事業廚餘，則可罰6000元至300萬元。
(中國時報)
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