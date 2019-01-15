基隆拖吊車不足 成交通隱憂

2019年01月15日 04:11 中國時報 游昊予／基隆報導

基隆市區交通壅塞，每逢假日更是水泄不通，加上違規停車、併排情況嚴重，讓民眾相當詬病。但放眼基隆，卻僅有3台拖吊車，並由5名司機輪班，偶爾還得委託民間廠商處理，若有重大車禍等緊急需求，導致業務量暴增時，根本無法支應，成為基隆交通隱憂。

民眾抱怨，基隆的路已經不大，每次進入市區，還會遇見許多沒有公德心的人違停、併排，卻很少見到拖吊車出現，讓交通打結情形更加嚴重。

基隆市警局交通警察隊表示，現在基隆市共有3台拖吊車，由5位司機輪班，一次有2台出勤，目前會優先處理民眾檢舉或是明顯影響交通的案件，若是遇到比較特殊的情況，如車禍、特殊車輛，則會委託民間廠商支援。

警方強調，針對部分民眾為圖一時之便，於臨停裝卸貨物的停車格內停放機車、自用小客車，今年起已加強執法力道，全面加強取締、拖吊，短短數日即已取締94件，呼籲駕駛人切勿貪圖方便心存僥倖，以免得不償失。

(中國時報)