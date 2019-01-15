智慧管理 加強城市安全建設

2019年01月15日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市工務局長朱惕之新北市工務局長朱惕之擔任公職超過22年，歷任行政院工程會、桃園縣工務局長、副祕書長等職務，在新北市府任內從道路、橋樑基礎工程到智慧化管理，政績卓越；朱惕之說，未來除基礎工程腳步不停歇，更透過智慧管理加強城市安全建設，協助完成侯市長安居樂業目標。

朱惕之有局處首長「首帥」稱號，在新北市府4年多來，從強化建管業務、落實工程施工查核機制，任內更主導騎樓整平、瓶頸道路打通、新北美樂地專案，並推動建築資訊模型，加快新北智慧化城市的發展進程，是他能獲侯友宜延攬留任的重要原因。

朱惕之說，工務局肩負新北市「城市安全」重責大任，過去做了許多基礎建設，未來腳步不會停歇，目前包括三鶯大橋一期，柑城橋、覽勝大橋等，另外土城六號道路，到新北市50多條人行道改善工程，都持續建設中。

另在道路養護技術，包括推出熱再生修補車、多孔隙透水瀝青等創新方式，透過多方嘗試與作為，讓民眾行得安全。

朱惕之說，在公共安全違章建築，新北市透過空拍巡查，「事先制止，比事後處理還有效率」，另近日改裝多間套房屋主必須檢附直下層住戶所有權人同意書，都是希望能讓民眾能夠住得安全。

「監督的人太多，做事的人太少！」朱惕之坦言，民眾對工程人員長期的偏見，確實讓越來越多工程人員灰心，增加政府與民眾間信任感，才能創造雙贏。

(中國時報)