燈會吹童話風 飛天豬免費送
橫跨3大行政區的全台最長水岸燈會「2019桃園燈會」，將於2月12日至24日盛大展開，以童話主題打造4大燈區，阿拉丁神燈等故事都入燈，小提燈「飛天活力豬」14日也首度亮相，提著晃動就會振翅飛翔，更首創改裝的手握提燈，可當火把高舉，現場發送3.2萬份，歡迎民眾到燈會現場領取。
2019桃園燈會以童話故事元素，串聯桃園三民運動公園、汴洲之美橋、龜山星月橋和蘆竹竹夢橋，有綠野仙蹤、胡桃鉗及愛麗絲夢遊仙境等著名童話，其中三民主燈區是「桃園幸福城」，主燈結合阿拉丁神燈童話及桃園的發展成果，4大燈區不但沿著8公里長的南崁溪水岸設置超過40組以上的璀璨燈飾，更結合時下最夯網美拍照風潮，推出互動燈組，邀請遊客化身童話人物置身璀璨燈組中。
小提燈「飛天活力豬」14日搶先亮相，觀旅局長楊勝評大讚是「全國唯一會飛、還能高舉的小提燈」，笑說童話裡豬絕對可以飛天，紙藝師洪新富融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀，提著晃動就會振翅，四肢和翅膀都能調整關節、展開變換不同姿勢，更首創手把部分可調整為舉臥式握把，讓飛天豬不只手提、更能當火把高舉，玩法相當多元。
小提燈將於2月16、17、23及24日傍晚5點起，在4大主題燈區、每燈區每日各免費發送2000盞，限量3.2萬份歡迎民眾到燈會現場領取，為期13天的熱鬧饗宴，歡迎大家來桃園感受燈節氣氛，邊賞燈、邊提燈。
(中國時報)
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