春節返鄉旅遊 跟著幸福公鹿走
今年春節連假長達9天！公路總局除實施春節連假交通疏運計畫外，並規畫國道客運全票平均85折、台灣好行半價及國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘，在地客運折扣等優惠措施；建議用路人轉換替代道路時跟著「幸福公鹿」走，多利用大眾運輸工具規畫返鄉旅遊行程。
台中區監理所說，春節連假持續推出「台灣好行」半價優惠，共有日月潭線、溪頭線、鹿港線等3線，優惠期間使用電子票證購票，可享有半價優惠；詳情可至「台灣好行旅遊服務網站－好行套票」或「南投客運－優惠套票」網頁查詢，實施期間自今年2月1日至2月10日。
豐原客運指出，春節期間適逢武陵農場櫻花季，2月7日至27日，持續推出台鐵烏日站轉乘公車到谷關免費外；865號谷關往返梨山的梨山幸福巴士，不限定梨山當地居民搭乘，但必須事先預約；2月5日至10日，增加上午10時上行班次、下午3時40分下行班次。
公路總局第二區養護工程處強調，國道易壅塞路段的疏運，若遇中部地區國道壅塞時，建議民眾可改走轄區台61線、台74線及台3線等道路；台中地區熱門風景區，包含高美溼地、大甲鎮瀾宮、台中花卉博覽會園區等，建議改走轄區台61線、台1線及台3線等道路。
(中國時報)
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