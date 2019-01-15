六甲小旅行 賞落羽松遊埤塘
位在台南六甲區台一省道旁落羽松森林，今年變色速度較慢，但自元旦連假以來賞景人潮湧入，六甲區公所特別整治附近空地為停車場，並在林區周圍栽種花草美化景觀，菁埔埤休閒步道也加緊趕工，方便民眾從林鳳營火車站步行到落羽松林區，沿途欣賞六甲區公所力推的埤塘溼地風光。
日前台南市長黃偉哲造訪落羽松森林，建議增設停車場、農路鋪柏油路面、種植草花營造更好的遊賞環境，市府工務局和六甲區公所將鋪設5公尺寬、250公尺長的柏油路面，改善農路現況，預計17日前完工。原本林區邊空曠草地，14日也趕工栽種香草、草花植栽美化景觀。
六甲區長蔡秀琴表示，除了落羽松林，六甲還有美麗的埤塘景觀，包含菁埔埤、洗布埤、瓦窯埤等，都已列入國家級重要溼地，為了方便民眾接觸埤塘，欣賞埤塘之美，公所陸續打造埤塘的休閒觀景設施，包含瓦窯埤棧道、洗布埤觀景台、菁埔埤步道，都已陸續完工。
蔡秀琴說，為方便遊客欣賞落羽松，避免台一省道旁停車亂象，除了增設停車場外，也從林鳳營車站為起點，打造一條休閒步道通往菁埔埤落羽松，穿越林鳳營陸橋下方就可看到，沿途還可欣賞埤塘豐富的溼地生態。
為推廣六甲觀光產業、在地文化，六甲林鳳營社區發展協會也推出小旅行行程，有導覽員介紹附近景點、解說六甲埤塘文化與溼地生態，有興趣的民眾可打電話去協會報名。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。