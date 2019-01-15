六甲小旅行 賞落羽松遊埤塘

2019年01月15日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

位在台南六甲區台一省道旁落羽松森林，今年變色速度較慢，但自元旦連假以來賞景人潮湧入，六甲區公所特別整治附近空地為停車場，並在林區周圍栽種花草美化景觀，菁埔埤休閒步道也加緊趕工，方便民眾從林鳳營火車站步行到落羽松林區，沿途欣賞六甲區公所力推的埤塘溼地風光。

日前台南市長黃偉哲造訪落羽松森林，建議增設停車場、農路鋪柏油路面、種植草花營造更好的遊賞環境，市府工務局和六甲區公所將鋪設5公尺寬、250公尺長的柏油路面，改善農路現況，預計17日前完工。原本林區邊空曠草地，14日也趕工栽種香草、草花植栽美化景觀。

六甲區長蔡秀琴表示，除了落羽松林，六甲還有美麗的埤塘景觀，包含菁埔埤、洗布埤、瓦窯埤等，都已列入國家級重要溼地，為了方便民眾接觸埤塘，欣賞埤塘之美，公所陸續打造埤塘的休閒觀景設施，包含瓦窯埤棧道、洗布埤觀景台、菁埔埤步道，都已陸續完工。

蔡秀琴說，為方便遊客欣賞落羽松，避免台一省道旁停車亂象，除了增設停車場外，也從林鳳營車站為起點，打造一條休閒步道通往菁埔埤落羽松，穿越林鳳營陸橋下方就可看到，沿途還可欣賞埤塘豐富的溼地生態。

為推廣六甲觀光產業、在地文化，六甲林鳳營社區發展協會也推出小旅行行程，有導覽員介紹附近景點、解說六甲埤塘文化與溼地生態，有興趣的民眾可打電話去協會報名。

(中國時報)