台東度冬紫斑蝶恐消失
去年入冬以來氣候溫度高，蝴蝶保育志工發現紫斑蝶和青斑蝶等度冬生態有變化，除了進入蝴蝶谷的時間較晚以外，也不再像過去會群聚取暖，幾乎都分散在樹林中。專家表示，此現象跟氣候暖化有關，不排除未來台東縣越冬型蝴蝶谷恐怕會消失。蝴蝶保育志工呂縉宇近日觀察知本山區的斑蝶度冬情況，發現樹上紫斑蝶和青斑蝶的數量變得稀少，再仔細走進樹林，發現斑蝶分散停在其他的樹上棲息，不像以往聚集成一個球型取暖過冬，而且1月應該是紫斑蝶進入蝴蝶谷數量最多的時候，可是今年數量特別少見。
義守大學教授趙仁方表示，紫斑蝶和青斑蝶進入台東蝴蝶谷過冬的生態跟氣候有關，時間大約從前1年的10月到隔年1月，大約有4個月時間，但從2年前開始，台灣一波波寒流的氣候愈來愈少見，去年全台冬季的最高溫還出現過30度，斑蝶度冬的生態有往後延、停留蝴蝶谷的期間也明顯縮短。
趙仁方指出，越冬型蝴蝶在低溫才會進入蝴蝶谷聚集，但是全台氣溫從10年前開始逐年升高，冬季溫度也平均升高0.8度，而且去年入冬以來幾乎沒有什麼寒流，一旦氣溫持續上升，未來這種全世界第2種，僅次於美國或墨西哥帝王斑蝶谷的台灣「越冬型蝴蝶谷生態」可能會消失。
(中國時報)
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