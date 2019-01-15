藝賣助弱勢 門諾籌建夢想家園
花蓮縣老年人口老化嚴重，縣內老年人口比例破15％，失智確診人口突破千人，但縣內僅一處失智症團體家屋，花蓮門諾法人資源開發中心，計畫募集8000萬元，在吉安鄉為失智症老籌建「夢想家園」，獲在地藝術家拋磚引玉，捐出墨玉藝品，義賣所得10萬元全數捐給門諾。
台灣面臨高齡化時代，花蓮老年人口比例達約15％，高於全國平均的14％，門諾法人資源開發中心執行長趙福厚表示，其中失智症人口逐年攀升，縣內失智確診人口達1118人，推估潛在失智人口逾4000人，東部失智老人照顧刻不容緩。
趙福厚說，照顧失智長者不易，子女除要負擔家庭生計，又要照顧長者，時間、精神壓力相當大，也可能影響工作，門諾醫院欲再建置一個團體家屋，提供失智症長輩一個小規模、家庭生活環境，已向中央提計畫，今年有望動工，目前正積極對外募款。
花蓮藝術家洪駿堉、余純真創作墨玉藝術品，由在地企業家洪子原以10萬元買下，作為籌建失智團體家屋經費，並全捐助門諾籌建，14日舉辦捐贈儀式，值得一提的是，洪駿堉、洪子原是兄弟，齊做愛心盼失智家屋早日完工。
趙福厚指出，去年洪駿堉及余純真就曾至門諾壽豐分院與長者玩玉石按摩、研磨墨玉，院方也以花蓮在地特產台灣墨玉為失智老人設計磨玉等職能治療課程，除讓老人舒壓療癒，作品也計畫對外販售來籌建經費，若今年6月順利動工，預計年底就可完工。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。