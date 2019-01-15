藝賣助弱勢 門諾籌建夢想家園

2019年01月15日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣老年人口老化嚴重，縣內老年人口比例破15％，失智確診人口突破千人，但縣內僅一處失智症團體家屋，花蓮門諾法人資源開發中心，計畫募集8000萬元，在吉安鄉為失智症老籌建「夢想家園」，獲在地藝術家拋磚引玉，捐出墨玉藝品，義賣所得10萬元全數捐給門諾。

台灣面臨高齡化時代，花蓮老年人口比例達約15％，高於全國平均的14％，門諾法人資源開發中心執行長趙福厚表示，其中失智症人口逐年攀升，縣內失智確診人口達1118人，推估潛在失智人口逾4000人，東部失智老人照顧刻不容緩。

趙福厚說，照顧失智長者不易，子女除要負擔家庭生計，又要照顧長者，時間、精神壓力相當大，也可能影響工作，門諾醫院欲再建置一個團體家屋，提供失智症長輩一個小規模、家庭生活環境，已向中央提計畫，今年有望動工，目前正積極對外募款。

花蓮藝術家洪駿堉、余純真創作墨玉藝術品，由在地企業家洪子原以10萬元買下，作為籌建失智團體家屋經費，並全捐助門諾籌建，14日舉辦捐贈儀式，值得一提的是，洪駿堉、洪子原是兄弟，齊做愛心盼失智家屋早日完工。

趙福厚指出，去年洪駿堉及余純真就曾至門諾壽豐分院與長者玩玉石按摩、研磨墨玉，院方也以花蓮在地特產台灣墨玉為失智老人設計磨玉等職能治療課程，除讓老人舒壓療癒，作品也計畫對外販售來籌建經費，若今年6月順利動工，預計年底就可完工。

(中國時報)