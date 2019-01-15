愛心圍爐 獨居長者不孤單
年關將屆，為了讓獨居長者感受過年氣氛，三重區公所、先嗇宮與林堉琪先生紀念基金會連續6年合辦陪伴獨居長者出遊及圍爐活動，14日上午邀請82位長者赴三重空軍一村參觀，中午再到台北凱撒飯店圍爐用餐，新北副市長謝政達及先嗇宮董事長李乾龍均前往致意祝賀。
三重區公所表示，林堉琪基金會與先嗇宮等單位已連續6年合力舉辦愛心出遊及圍爐活動，獨居長者平時不常出門，但每年都期待年終的出遊及圍爐活動，14日一早由92名志工以一對一方式陪伴長者，先赴北台灣保存最完整的三重空軍防砲一村參觀。
中午時分再帶著長者們前往台北凱撒飯店吃圍爐飯，席間還安排「歐陽慧珍舞蹈團」及格致國中學生小提琴音樂演奏，長者沉浸在音樂饗宴中，看著精彩演出也熱烈鼓掌，新北市副市長謝政達以及李乾龍都到場向老人家們致意，並頒贈紅包及發送生活日用品。
謝政達說，愈到歲末年終，不少社團、宮廟、學校、基金會及社區都踴躍辦理圍爐共餐，顯示社會對老人關懷無所不在，希望長者都能健康、快樂，他要代表新北市府感謝民間力量協助關懷長者。
李乾龍過去擔任三重市長時重視老人福利，任內大力推廣獨居老人送餐，至今仍持續關心獨居老人，每年都會透過愛心募資生活用品，再轉送弱勢長者，長者開心吃飯、快樂出遊，臉上露出的笑容是他最大原動力。
(中國時報)
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