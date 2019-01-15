清華梅園湧人潮 爭尋6瓣梅
中國時報
邱立雅／竹市報導
清華梅園梅花盛開，吸引大批賞花人，其中因梅園出現罕見6瓣梅，讓愛花人爭相走告，特別來「踏草尋梅」。由於清華梅園名聲遠播，網上詢問度高，尤其周末更是人潮洶湧，校方不得不派出駐衛警巡邏，就怕又出現搖樹、爬樹以及樹下野餐的亂象。
清華梅園是安葬清華大學在台建校首任校長梅貽琦的墓園，當初為設置梅園，有百來棵梅樹是由前故總統經國先生，自嘉義梅山移植而來，根據校方統計，包括後來增植的梅樹，目前大約有200多株。校方表示，目前梅園梅花大概開到5成，未來1至2周都是賞花的好時機。
近期賞梅人潮不斷，不少愛花人士在網上交換訊息，就是想趁著梅花盛開時，留下梅花清雅的樣貌，今年更有民眾在清華梅園發現罕見的6瓣梅，吸引風雅之士來訪。
不過人潮也讓梅園梅樹受到「打擾」，有民眾抱怨之前來賞花居然看到有民眾在搖樹、爬樹，甚至野餐墊一鋪就大大方方坐下賞梅，干擾其他民眾動線。校方歡迎民眾前往盡情觀賞，但切勿碰觸、攀折與踩踏。
此外，梅樹樹齡達50歲以上的老樹居多，也有很多新種下的小苗，在這段賞梅熱潮期間，校方也加派人力巡邏，遇到有人攀折、踩踏梅樹，會前往勸導。為讓老老少少的梅樹有較長的時間可以休養生息，校方也規畫在今年花期結束後暫時封閉，封閉時程還未定。
(中國時報)
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