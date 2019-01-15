老麻竹開花 似千萬支小筍掛枝頭

2019年01月15日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

麻竹小（花）穗外觀就像迷你竹筍，蔚為奇觀。（沈揮勝攝）

民間傳說，竹子60年開花，然後生命走到盡頭。魚池、水里鄉邊界有叢老齡麻竹結滿花穗，淺色雄蕊花藥亮眼！這密密麻麻花穗，外形就像千萬、百萬支迷你竹筍一樣，極其特別！專家說，它們終將結出潁果，透過風吹水漂傳播種子，新生命周期伊始。

魚池往水里的投131線路旁的這叢麻竹，因小穗（花穗）結得實在太密，日月潭地區知名生態解說員葉建興、筍農葉坤發與葉順安都吃驚說「罕見難得」。魚池鄉大雁、五城及水里鄉新興村，近年偶見竹子開花，但花穗這麼密的，算是僅見。

農委會林業試驗所蓮華池研究中心主任許原瑞說，坊傳竹子開花後就會枯死算是事實，但60年只是個象徵性數字；不同種類或同種間有基因差異，老熟年齡從40年到80年不等。

許原瑞說，竹子與稻子一樣，都是禾本科植物。稻子從萌芽到成熟、結穗乃至被收割，整個生命周期大約4個月。竹子從萌芽到成熟需數10年；竹筍具經濟價值，人們常篩選品質較佳者以無性繁殖擴種，甚至移植到不同的山區；一旦老齡成熟，這些本尊或分身，將異地、同時抽穗。

(中國時報)