老麻竹開花 似千萬支小筍掛枝頭
麻竹小（花）穗外觀就像迷你竹筍，蔚為奇觀。（沈揮勝攝）
民間傳說，竹子60年開花，然後生命走到盡頭。魚池、水里鄉邊界有叢老齡麻竹結滿花穗，淺色雄蕊花藥亮眼！這密密麻麻花穗，外形就像千萬、百萬支迷你竹筍一樣，極其特別！專家說，它們終將結出潁果，透過風吹水漂傳播種子，新生命周期伊始。
魚池往水里的投131線路旁的這叢麻竹，因小穗（花穗）結得實在太密，日月潭地區知名生態解說員葉建興、筍農葉坤發與葉順安都吃驚說「罕見難得」。魚池鄉大雁、五城及水里鄉新興村，近年偶見竹子開花，但花穗這麼密的，算是僅見。
農委會林業試驗所蓮華池研究中心主任許原瑞說，坊傳竹子開花後就會枯死算是事實，但60年只是個象徵性數字；不同種類或同種間有基因差異，老熟年齡從40年到80年不等。
許原瑞說，竹子與稻子一樣，都是禾本科植物。稻子從萌芽到成熟、結穗乃至被收割，整個生命周期大約4個月。竹子從萌芽到成熟需數10年；竹筍具經濟價值，人們常篩選品質較佳者以無性繁殖擴種，甚至移植到不同的山區；一旦老齡成熟，這些本尊或分身，將異地、同時抽穗。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。