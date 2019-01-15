年菜贈弱勢 朝天宮認捐20萬元
華山基金會為讓弱勢老人家在歲末吃到熱騰騰的年菜，發起認助年菜活動，但因景氣不佳至今僅募得6成，14日舉辦「媽祖祈福送愛」活動，北港朝天宮當場認捐20萬元，並請媽祖加持祈福，希望老人家平安健康的享用年菜。
「媽祖祈福送愛」14日在北港朝天宮廣場舉行，由朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭永義、縣議員黃美蘭等人主持，華山基金會並邀請長期捐助的愛心單位到場，希望拋磚引玉，吸引更多民眾付出愛心。
蔡咏鍀得知基金會募集年菜的困境，當場認捐愛心年菜10萬元、送愛服務經費10萬元，黃美蘭也代表「中華陽光推展關懷協會」認捐10份年菜。阿公阿嬤們表示基金會過年、過節都會到家關懷，還會安排旅遊讓他們出外走走，希望大家繼續支持基金會，不要讓老人家失去希望。
基金會表示，今年舉辦送年菜給老人家，認助每份600元，但可能受景氣不佳影響，至今僅募得6成，工作人員難免失望但不會灰心，將繼續努力勸募，希望所有受服務的老人家都有熱騰騰的年菜可吃。
基金會說，老人家除了年節的關懷，最需要平日的照料，基金會推出「認助老人家」計畫，只要每月1250元，就可認助1名老人家，但同樣因景氣不佳關係情況並不理想，有賴社會大眾伸出援手。
(中國時報)
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