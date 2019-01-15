三總澎湖分院 引進監測利器FloTrac
落實離島醫療品質，三軍總醫院澎湖分院積極打造醫學中心醫療等級新設備，正式引進上百萬元的「進階血流動力學的監測儀器FloTrac」，另保養完成的「高壓多人艙」，也重新啟用，澎湖醫療在地化再邁進一大步。
鑒於八仙樂園粉塵爆炸事故，三軍總醫院燒傷中心率先將臨床進階血流動力學的監測儀器導入燒傷輸液治療，達成零死亡率。
三總澎湖分院長張芳維指出，為防範未然極力爭取這套進階血流動力學的監測儀器FloTrac進駐澎湖，提供澎湖鄉親更好更即時治療。整型外科醫師喬浩宇表示，臨床進階血流動力學監測儀FloTrac使用功能廣泛，如二尖瓣脫垂壓力監測、微創瓣膜手術、敗血症、食道癌及口腔手術等多項重症治療。
尤其開刀過程可即時監控穩定病況，FloTrac透過動脈管路進行連續心輸出量、心搏量變異度及全身血管阻力監測，提供即時資訊協助醫師正確判定。
此外，澎湖水上活動多，三總特地增購全新高壓多人艙提供高壓氧治療，因應潛水夫症、空氣栓塞、一氧化碳中毒、壞死性軟組織感染等，近年更嘗試使用於缺血性腦中風的治癒率佳。
三總指出，3年1次的高壓多人艙年度大保養歷時3個多月終於順利完成檢測，即日起正式投入醫療服務，未來將積極建構最完善、最新穎的醫學中心醫療等級設備，帶動澎湖離島醫療再提升。
(中國時報)
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