模範茶農劉秉稼 獲宜縣府表揚
宜蘭縣冬山鄉茶農劉秉稼用心種茶、製茶，在他的堅持下，所製的茶連續10年無農藥殘留檢出，也懂得翻陳出新在茶葉世界發光發熱，讓劉家成為有名的製茶家族，去年底劉秉稼獲得全國模範農民的殊榮，縣長林姿妙14日前往劉家，讚譽劉秉稼是「宜蘭的榮耀！」
劉秉稼向父親劉同文學習種茶、製茶，2011年農委會茶葉改良場舉辦競賽，劉家父子分別擔任製茶活動指導、代表宜蘭縣參加競賽，劉秉稼獲得全國亞軍，父子同台也成為地方美談。
劉秉稼認為，製好茶是他的興趣，也是生活動力，因此不斷嘗新、改良，在他的堅持下陸續完成「烏龍茶製作方式融入紅茶製程」，提升紅茶品質，引進「滴水灌溉系統」減少水電使用，以及開發「真空低溫乾燥綠茶粉」、培育新品種「紫芽茶」。
在全國與宜蘭各項比賽中，劉秉稼共獲得38項獎項，林姿妙昨前往劉家，致贈「秉燭衍稼」賀匾，除恭賀劉秉稼榮獲第31屆全國模範農民殊榮外，並邀請縣議員及鄉鎮市長觀禮，另希望藉由得獎農民的經驗，成功打響「宜蘭茶」品牌，作為其他農友學習的典範，帶動宜蘭縣農業發展。
林姿妙表示，劉秉稼以宜蘭人刻苦耐勞的精神，獲得全國模範農民肯定，真的非常不簡單，宜蘭縣有一半的茶農都在冬山鄉，要感謝冬山鄉農會提供好人才，宜蘭好山好水，也擁有好茶，未來縣府會持續輔導茶農，讓宜蘭茶可以行銷全國與全世界。
(中國時報)
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