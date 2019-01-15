搶救中風患者 恩主公醫療升級
三峽恩主公醫院日前引進動脈取栓技術，斥資千萬購入「多功能血管攝影機」，14日舉辦啟用典禮；神經內科主治醫師朱海瑞表示，過往三鶯居民發現中風跡象，得遠道至板橋、桃園的大醫院，錯過黃金治療時間，如今院內技術、硬體設備再升級，成為地方福音。
放射科倪衍文主任表示，恩主公醫院自2016年，加入新北市「腦中風緊急醫療照護網」，今年更引進動脈取栓術，利用微創腦導管，將阻塞特定部位腦血管的血栓取出，並購入擁有X光、透視、血管攝影等三合一功能的「多功能血管攝影機」，除影像檢查之外，也可以治療栓塞、溶栓以及血管狹窄等狀況，將中風患者的黃金治療時間從3小時延長至6小時。
朱海瑞表示，根據衛福部資料統計，腦血管疾病在國人十大死因中排名第4名，全台每年新增近5萬名腦中風患者，其中新北市佔超過8千名，中風類型又以缺血性腦中風居多，若錯過黃金治療時間，可能引起癱瘓、殘障等後遺症，嚴重甚至死亡。
恩主公醫院院長吳志雄說，「急診醫學」與「社區醫學」一直是院方發展的重點，引進動脈取栓技術，將提升治療效率。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。