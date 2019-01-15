搶救中風患者 恩主公醫療升級

2019年01月15日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

三峽恩主公醫院日前引進動脈取栓技術，斥資千萬購入「多功能血管攝影機」，14日舉辦啟用典禮；神經內科主治醫師朱海瑞表示，過往三鶯居民發現中風跡象，得遠道至板橋、桃園的大醫院，錯過黃金治療時間，如今院內技術、硬體設備再升級，成為地方福音。

放射科倪衍文主任表示，恩主公醫院自2016年，加入新北市「腦中風緊急醫療照護網」，今年更引進動脈取栓術，利用微創腦導管，將阻塞特定部位腦血管的血栓取出，並購入擁有X光、透視、血管攝影等三合一功能的「多功能血管攝影機」，除影像檢查之外，也可以治療栓塞、溶栓以及血管狹窄等狀況，將中風患者的黃金治療時間從3小時延長至6小時。

朱海瑞表示，根據衛福部資料統計，腦血管疾病在國人十大死因中排名第4名，全台每年新增近5萬名腦中風患者，其中新北市佔超過8千名，中風類型又以缺血性腦中風居多，若錯過黃金治療時間，可能引起癱瘓、殘障等後遺症，嚴重甚至死亡。

恩主公醫院院長吳志雄說，「急診醫學」與「社區醫學」一直是院方發展的重點，引進動脈取栓技術，將提升治療效率。

(中國時報)