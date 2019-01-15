大手拉小手 為校牆換新裝
中原大學為讓創校至今120年的台中大甲國小擁有新「門面」，由景觀學系20多位師生帶著3個班級的國小同學，花了4個多月時間，共同完成了4面美麗且充滿大甲意象的馬賽克拼貼牆，讓原本斑駁脫落的校門牆面化身為具有在地意義的校園歷史新地標。
中原大學表示，這4面馬賽克拼貼牆共使用2萬多片彩磚，包括紅、藍、黃、綠、灰黑等顏色，由中原師生和國小同學們一起手工拼貼而成，歷時4個多月才完成，如今作品宛如藝術品般矗立在大甲國小入口中庭，成為學生們最難忘的回憶。
參與整個過程的中原大學景觀系助理教授連振佑表示，從去年9月便帶領「藝術與空間」課程學生來到大甲國小，認識台中歷史文化以及大甲國小的校園環境，並由大甲國小生擔任校園導覽員，帶著大學生們認識學校的建築特色、花草樹木，運用「參與式設計」進行實作學習，11月再度回到大甲國小，帶著小朋友進行黏土、風車、軟積木等工作坊活動，最後挑選出小朋友最喜歡的設計案例，讓4面馬賽克磚牆有具體形象，並開始作品實作。
大甲國小校長李金發表示，大甲國小是當地最早的學校，周邊有鎮瀾宮、鐵砧山等著名景點，透過中原師生和小朋友們完成這項融合校徽、景點與小學特色的藝術作品，不但具有多重的教育意義，也成為社區與學校的精神標竿。
(中國時報)
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