田中火車站違停鐵馬 清空
還行人路權！田中火車站是田中鎮的門面，站前廣場的人行道卻長期遭違停腳踏車攻陷，除市容觀瞻有違和感，更侵犯行人路權；鎮長洪麗娜為導正民眾守法觀念決定施鐵腕，昨會同警方帶領清潔隊將違停的56輛腳踏車全數移置，把走路空間還給行人。
洪麗娜表示，田中火車站前廣場環境原本整理得很美觀！美中不足是人行道上，大量任意停放腳踏車很雜亂，民眾抱怨「就連要搭個火車也要受罪」；基於維護用路人權益，公所經過多日公告後，決定展開移置作業。
田中火車站長游明松說，站前廣場人行道的腳踏車主人，研判應該以外籍移工居多。
田中警分局在腳踏車移置作業過程中，逐一拍照存證！員警表示，腳踏車占用人行道已違反《道路交通管理處罰條例》第56條相關規定，可處600-1200元罰款；呼籲民眾應找尋合法場所停放，警方將加強巡邏來遏止亂象。
洪麗娜強調，這些腳踏車將停放公所清潔隊，車主可前往領回；為讓外籍移工清楚我國交通法規，公告內容將譯成各國文字。
(中國時報)
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