愛鄉慈善會 封街請吃麻油雞
嘉義市愛鄉慈善會、番社里長辦公室14日舉辦麻油雞寒冬送暖活動，封街辦桌40席，招待弱勢者現煮麻油雞，創業15年的雞肉店老闆顏三貴用250隻跑山雞煮麻油雞，免費供應請數百名弱勢朋友享用，暖胃也暖心。
嘉義市愛鄉慈善會在西榮街番社里長辦公室前舉辦「麻油雞寒冬送暖活動」，開40桌請弱勢者吃炒麵配熱騰騰麻油雞，弱勢朋友一碗接一碗吃嫩雞肉、喝香濃的熱雞湯，還有蔡鈞安、董育君、辦桌二人組的馮偉傑等歌星現場唱歌，好暖心又歡樂。
番社里長鄭秀玉說，嘉義市愛鄉慈善會每月第2、4個周一，贈送愛心便當給街友及弱勢者，歲末年終加碼煮麻油雞分享美食送愛心，由阿貴雞肉店免費供應麻油雞。
阿貴雞肉店負責人顏三貴說，在東市場開雞肉店15年，養雞場在台南龍崎山區，自養自銷，參加愛鄉慈善會做公益回饋社會，用250隻約4個月大的跑山雞製作麻油雞，花費相當於店裡營收15天的淨利，能讓弱勢朋友驅寒暖身就值得了。
慈善會理事長陳盈坤、顏三貴與董育君、蔡鈞安、馮偉傑等藝人都親自舀麻油雞送上桌，叮嚀「雞湯熱，小心燙口，小口喝」，董育君說，愛鄉慈善會平時就送便當做公益，煮麻油雞送暖更是表達年節關懷的心意，祝長輩們平安健康。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。