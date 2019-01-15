佳冬農會 擴增蓮霧外銷市場

2019年01月15日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

現在正值蓮霧產季，農友無不期盼賣個好價好過年，不過目前處於豐收但裂果多的尷尬期，多數人深怕因此影響價格，所幸佳冬農會捎來好消息，除原有的香港市場外，今年擴增大陸、加拿大、歐洲等外銷市場，14日一早農會上下便忙著裝箱「透紅佳人」拚外銷。

佳冬農會總幹事林淑玲指出，農會近3年來以外銷香港居多，對方很愛他們的巴掌蓮霧，至今不僅仍維持每周出貨2次的貿易關係，更為種巴掌蓮霧的農友增加不少信心，而今年種黑金剛蓮霧的農友也不用再羨慕他人，因在縣府努力拓展國外市場、以及農會品管做出好口碑的加乘作用下，黑金剛的外銷市場已打開。

林淑玲說，每到採收季，農友擔心的不是產量過剩導致價跌、就是價高卻無貨可供，因此農會都會設法穩定價格，如向農友收購的價格幾乎都比拍賣市場高，就盼降低他們虧損，而今年又擴增外銷市場，對農友而言，不僅多了通路也多了保障。

林淑玲說，截至目前，加拿大的訂單約480公斤、歐洲約100公斤，而大陸則有3、4000公斤，每公斤平均賣450元，以重量、色澤來看，該外銷賣價算不錯。

至於內銷市場，她說，依經驗來看，蓮霧的採購旺季在農曆過年前半個月，所以現在還不是時候，而目前以等級來區分價格、約1公斤150元至600元不等，待下周進入採買旺季，價格有望再漲，也盼農友能過好年。

(中國時報)