名字太罕見 醫師看診兼解字

2019年01月15日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏（讀音同「國」）的名字相當罕見，從小被人問到大，當上醫師之後，與初診病患的「開場白」也往往是詢問大名讀音，無形中緩和醫病間的嚴肅氣氛，也讓林的知「名」度進步神速。

「抱歉，您的名字怎麼念啊？」林圀宏自嘲看診時最先被問的，並非病患本身的症狀，反而是先問清楚他的名字要怎麼念，他也耐心地反覆回答，有時甚至花1分鐘「說文解字」一番，說明圀的歷史典故。

林說，圀是由唐朝皇帝武則天所創，當時唐朝國力強盛，日本僧人到唐朝學習中國文化，就把這個字帶回日本，日本也有不少人用這字取名，例如德川家康後代取名「德川光圀」。

他的祖父成長環境受到日本教育的薰陶，因此為他取圀這個字，希望能成為正義使者。他後來選擇朝醫學發展，透過救助病患，當個正義感十足的仁醫。

除了名字特殊，林圀宏也是名專業心臟血管科醫師，目前該科團隊包含內科部副主任王黃舟、主治醫師楊晨佳、心臟血管科心導管室主任陳業鵬，開院近1個月就已完成4件心導管手術。

日前1名有罹患糖尿病的58歲男子，常感到胸痛，心電圖一照，被發現有嚴重的冠狀動脈病變，但患者堅持不開刀，醫療團隊改以裝心導管治療，最後裝了5支支架，成功救回一命，這也是該院第一例複雜性心導管手術。

(中國時報)