名字太罕見 醫師看診兼解字
中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏（讀音同「國」）的名字相當罕見，從小被人問到大，當上醫師之後，與初診病患的「開場白」也往往是詢問大名讀音，無形中緩和醫病間的嚴肅氣氛，也讓林的知「名」度進步神速。
「抱歉，您的名字怎麼念啊？」林圀宏自嘲看診時最先被問的，並非病患本身的症狀，反而是先問清楚他的名字要怎麼念，他也耐心地反覆回答，有時甚至花1分鐘「說文解字」一番，說明圀的歷史典故。
林說，圀是由唐朝皇帝武則天所創，當時唐朝國力強盛，日本僧人到唐朝學習中國文化，就把這個字帶回日本，日本也有不少人用這字取名，例如德川家康後代取名「德川光圀」。
他的祖父成長環境受到日本教育的薰陶，因此為他取圀這個字，希望能成為正義使者。他後來選擇朝醫學發展，透過救助病患，當個正義感十足的仁醫。
除了名字特殊，林圀宏也是名專業心臟血管科醫師，目前該科團隊包含內科部副主任王黃舟、主治醫師楊晨佳、心臟血管科心導管室主任陳業鵬，開院近1個月就已完成4件心導管手術。
日前1名有罹患糖尿病的58歲男子，常感到胸痛，心電圖一照，被發現有嚴重的冠狀動脈病變，但患者堅持不開刀，醫療團隊改以裝心導管治療，最後裝了5支支架，成功救回一命，這也是該院第一例複雜性心導管手術。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。