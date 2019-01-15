蔡其昌爭取改善中小學舊校舍
台中海線老舊校舍改建刻不容緩！立法院副院長蔡其昌14日一連會勘清水國中等國中小，希望能盡速改善學生的上課環境，初估經費約4億元；教育部允諾將全力配合推動4校改善計畫。
蔡其昌14日邀教育部國教署長彭富源、中市教育局長楊振昇、市議員楊典忠、施志昌等人；針對清水國中、建國國小、順天國小及大甲國小等4所學校會勘。
建國國小綜合活動中心暨教學大樓新建工程及大甲國小行政大樓老舊校舍整建工程，去年10月均完成規畫，目前由教育局審查，經費分別為1.2億元。清水國中爭取老舊校舍改建，初估經費1.5億；順天國小廁所動線有高低差，申請改建經費200萬元。
蔡其昌說，去年為建國、大甲國小校舍改建爭取規畫設計費，目前已完成規畫，盼今年動土；加上清水國中、順天國小申請改建內容，希讓海線孩子有更安全舒適教學空間。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。