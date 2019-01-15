蔡其昌爭取改善中小學舊校舍

2019年01月15日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中海線老舊校舍改建刻不容緩！立法院副院長蔡其昌14日一連會勘清水國中等國中小，希望能盡速改善學生的上課環境，初估經費約4億元；教育部允諾將全力配合推動4校改善計畫。

蔡其昌14日邀教育部國教署長彭富源、中市教育局長楊振昇、市議員楊典忠、施志昌等人；針對清水國中、建國國小、順天國小及大甲國小等4所學校會勘。

建國國小綜合活動中心暨教學大樓新建工程及大甲國小行政大樓老舊校舍整建工程，去年10月均完成規畫，目前由教育局審查，經費分別為1.2億元。清水國中爭取老舊校舍改建，初估經費1.5億；順天國小廁所動線有高低差，申請改建經費200萬元。

蔡其昌說，去年為建國、大甲國小校舍改建爭取規畫設計費，目前已完成規畫，盼今年動土；加上清水國中、順天國小申請改建內容，希讓海線孩子有更安全舒適教學空間。

(中國時報)