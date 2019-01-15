創意新農業 吳仁麟分享理念
作家吳仁麟14日受雲林縣青埔基金會之邀演講，和青農、新農等分享《這些點子值三億》著作的寫作歷程，從創意、生意與公益「三意」信念，強調新農業、新生活、新文創是台灣未來重要戰略，希望大家能從好點子中找到新路。
青埔基金會董事長張嘉郡表示，吳仁麟擁有豐富資歷與經驗，見解非常精闢獨到，洄游返鄉的青農或新農都對故鄉有期許，希望透過演講激發、創造出農業新商機，為農業帶來新氣象。
約400位青農聆聽演講，張嘉郡現場贈送70本吳仁麟新書《這些點子值三億》，大家爭相索取，希望從中找到突破困境、觸發創意的靈感。
吳仁麟表示，資訊蓬勃發展且流通快速，現下和未來最能被看重的是創意，因此，所有企業都應該利用創意來實現差異化，凸顯獨一的企業特質，如此才能產生能量、吸引更多人，實踐「三意」創意、生意與公益的理念，而這三個面向可以有多種組合，但每一個都值三億，付諸實現後，小從個人、企業，大到可為台灣解決現有難題。
吳仁麟還為大家簽書，並和張嘉郡、「吃土哥」廖營餘對談。廖問吳，要如何才能提升葉菜類的價格？張嘉郡弟弟張鎔麒搶答：「答案就在書裡面。」
陳姓麥寮青農說獲益良多，恍然大悟「限制」未必不好，困境也非真的束縛，因為這些都是為了蓄積創意的能量，宛如鍋爐經不斷加熱，會一次大噴發。
(中國時報)
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