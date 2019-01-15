桃紅色果萼討喜 洛神變身盆花

2019年01月15日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

洛神也可變身成為觀賞用盆花！台東農改場研發控制新品種洛神台東5號「吉利」的光照技術進行產期調節，桃紅色的果萼相當討喜，而且洛神的花語就是「平安」，可做為春節妝點門面的新寵盆栽，將推廣給農民使用。 農改場作物改良課助理研究員陳敬文表示，一般洛神果萼期約在11月採收，該場透過控制光照，讓「吉利」可延後開花1個月，果萼期則可延後至12月到隔年1月，剛好碰上耶誕節、農曆春節，紅艷的盆栽如紅寶石般閃亮耀眼，為節慶增添喜氣。他說，洛神萼果作為觀賞用時，可於7、8月間播種，利用整枝修剪技術，不僅能矮化樹型，更能增加側枝數，培育成觀賞用盆栽。

場長陳信言指出，「洛神葵台東5號─吉利」，在2014年即取得品種權，為該場進行雜交育種獲得的1代產品，雖然不符合台東洛神農民自行留種的現況需求，較無法應用在農業生產上，但因果萼顏色桃紅，很有觀賞價值，因此嘗試作為盆花，未來希望以非專屬授權方式推廣給農民。

陳信言表示，洛神葵以台東縣種植最多，果萼營養豐富，烘乾後製成茶飲，對人體具降血脂及抗氧化等保健功效，未來推廣兼具食用及觀賞用途的「吉利」，可望提升洛神葵產業競爭力。

(中國時報)