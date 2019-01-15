KTV前聚眾鬥毆 快打部隊逮18人

2019年01月15日 04:11 中國時報 張妍溱 ）

台中：中市北屯區一家KTV，14日發生一起鬥毆案件！大批年輕人在KTV前拉扯互毆，還不慎推擠圍觀民眾，警方出動快打部隊壓制，將18名滋事分子帶回警局，雖雙方互不提告，警方仍依社會秩序維護法裁罰。

(中國時報)