自小客追撞農用車 2死1傷

2019年01月15日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南台3線玉井往南化方向三埔路段14日清晨發生一起重大車禍，吳姓自小客車駕駛疑未注意前方路況，追撞一輛農用搬運車，兩車失控衝向路旁田間，搬運車上的胡姓老夫婦送醫不治，肇事的吳姓駕駛則受輕傷，警方初步調查，吳男並未酒駕，是否超速將再進一步調查釐清。

台南消防局昨天清晨4點18分接獲報案，派出3輛救護車到現場，陸續將被撞後跌出車外的72歲的胡姓老農夫婦送往台南醫院新化分院急救，胡姓老農因頭部重創顱內出血傷重不治，其妻也因頭部及多處器官受創傷重不治，49歲吳姓駕駛則頭部輕傷，緊急送永康奇美醫學中心救治，無生命危險。

吳姓駕駛供稱，他昨晨開車經台3線要回高雄時，因視線昏暗、不慎追撞前方農用搬運車，他失控後車子衝到田裡，下車發現農用搬運車側翻，趕緊報警。

警方趕到現場時，發現農用車被撞到田裡側翻，因農用車並無安全帶裝置，胡姓老夫婦跌出車外，倒臥在路邊及田裡，物品散落兩旁。吳姓駕駛的自小客車則往前衝撞到電線杆才停止，車頭嚴重損壞，電線杆也受損。

不幸喪命的胡姓老夫婦住在南化區小崙里，鄰居表示，胡姓夫婦通常凌晨會開農用搬運車載芭樂至玉井青果市場交貨，因此清晨返回南化途中遭到追撞，胡姓夫婦兒子接獲通知，由高雄趕至醫院處理後續事宜。

警方表示，由於自小客車老舊沒有行車記錄器，附近並非交會路口，未裝設監視器，警方將再調閱相關跡證釐清案情。

(中國時報)