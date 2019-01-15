2男開趴買毒助興 巡邏警逮個正著

2019年01月15日 04:11 中國時報 馮惠宜 ）

台中：24歲賴男與20歲阮男倆人為連襟，兩人相約在宜昌路會合一起去市區開趴！適巧員警巡邏經過盤查，兩人身上散發濃濃吸食K他命的塑膠味；警方在雙方車內查獲K他命、毒咖啡包等。賴、阮供稱，「這些毒品是買來開趴助興用的。」警方依法移送並向上追源。

(中國時報)