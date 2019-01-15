老人公園內聚賭 警將依法查辦

2019年01月15日 04:11 中國時報 廖肇祥 ）

南投：埔里鎮仁愛公園長期有老人下棋或打麻將，甚至衍生聚賭、菸害等；家長反映聚賭位置離兒童遊樂設施相當近，觀感不佳也是不當身教；埔里鎮長廖志城至公園與長輩溝通，盼維護公園清靜環境。警方指出，若確認聚賭，將依法查辦。

(中國時報)