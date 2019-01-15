另類報禁，柯文哲把自己做小了

2019年01月15日 04:11 中國時報 主筆室

台北市長柯文哲要求所屬單位全面「檢討」訂報需要，並指示「能不訂報就不要訂報」，雖說是檢討，但所有區公所以上市府單位都已停訂報紙，王世堅議員痛批「無知」！柯P當然不是笨蛋，做出這決策算不算「無知」，作為一個公民應持平論斷，看他的理由是什麼？

柯文哲對市府團隊揭示的兩個邏輯是：第一，政府e化的腳步太慢，應從「停止訂報」做起；第二，如今所有新聞在網路上都看得到，根本不需要再訂報。這兩個邏輯，如果是因為找不到理由而硬拗出來的，也就罷了，但如果這真是柯P內心真實的想法，那恐怕必須承認王世堅的批判並沒有錯。

首先，市府e化腳步快慢，和市府各部門「訂報」與否有什麼關係？難道真是因為市府「訂報」，才導致或遲滯了市府e化的腳步？訂個報紙豈有如此神效，可以拖住一個政府e化的腳步？有什麼論據可以證明，「訂報」與「政府e化」可以掛上因果關係？難道說，只要不再訂報，自今而後市府e化的步伐就會加速達成？這種奇特的推論怕是誰都無法接受吧！市府把自己e化步伐太慢的緣由歸咎於「訂報」，不過就是找個替罪羊罷了。換言之，倘若此後市府內外都再也找不到報紙，而市府e化的步伐卻依舊是龜速，難不成還要再找其他的替罪羊嗎？

其次，柯P認為如今的新聞在網路上都看得到，所以不需要訂報。這種說法同樣沒有說服力，因為我們同樣也可以說，正是因為今天網路上的新聞太多，所以才更需要訂報！畢竟今天充斥於網路空間上的大量新聞訊息，大半都是未經查證，其中更不乏捏造、扭曲、謠傳的錯假訊息。如今所有媒體平台中，大概只有報紙仍謹守嚴格查證的信條，並且盡量做到平衡報導。儘管在時效上，報紙確實落後網路甚多，但最起碼它守住了「報導真實」的最後底線。一旦報紙被全面捨棄，意味閱聽眾只能依賴網路作為訊息接收的唯一來源，這真的是一個令人期待的未來嗎？

沒有人會否認，隨著數位世紀的到來，政府部門一直存著e化趕不上進度的焦慮，結果經常是用力用錯了地方，用停訂報紙來促進e化正是其中的一種徵候，因為從一開始這就是兩碼事。當然，同樣也沒有人否認，隨著新興網路與社群媒體的快速成長，確實壓縮了報紙產業的生存空間，但這並不意味紙媒已成明日黃花。證諸全球媒體的最新趨勢，紙媒不僅沒有消退，反而出現逆勢復甦的現象，理由很簡單，現今網路量產的訊息並沒有讓世界變得更美好，反而是締造一個更加碎片化、速食化、偏態化與民粹化的世界，也是一個充斥著錯假與誤導訊息的世界。這也是為何許多e化程度已經很高的國家，報紙產業卻依舊昌盛的原因。

可以理解，柯P的崛起與連任與網媒的推波助瀾有絕對的關係，他的核心團隊也是篤信網路代表一切的居多，在他眼中，報紙對他連任，乃至未來的競選總統，可能幫助都不多，所以刻意貶低報紙的分量，這並不令人意外。但他或許忽略了，網路的變動性其實沒有任何人可以掌握，瞬間的口碑聲量可以即時捧起他，有一天也很可能會無情地快速摧毀他，他今天也許還是擁有大量粉絲的「政治網紅」，可以靠一群數位行銷專家與網路小編幫著他維持熱度，但若是這種熱度一旦消退，它的反噬能量也會是很驚人的。或許屆時他才會發現，只有報紙媒體既不會一面倒地吹捧他，也不會惡意地詆毀他。

可以理解，在柯P下達「檢討」的指令後，市府上下都會很快停止訂報。他如果認定停止訂報是實現e化的一種指標，要勸他收回成命也是不太可能的。今後，北市府將會是一個不再看報的行政團隊，而許多赴市府洽公的民眾再也找不到報紙可看了，當然這都不在柯P在乎的範圍內！成功的連任，並沒有讓他的格局放大，他就像蔡英文不管大事卻管機車加裝ABS這種小事一樣，台北市一堆爛尾工程他不管，盡管些該不該訂報的小事，惹得王世堅罵他無知，也就不令人意外了。

「另類報禁」恰好反映了首都市長的「見識」。

(中國時報)