2019年01月15日 04:11 中國時報 主筆室

蘇貞昌內閣14日宣誓上路，除原龍頭賴神捲鋪蓋走路，其他閣員幾乎留任，尤其九合一敗選的民進黨直轄市長候選人都入閣，當起正副院長、部長，難怪網友嘲諷「失敗為成功之母」。執政黨以回鍋肉班底拚剩下1年多的執政，很難看出有接地氣的魄力。

行政院發言人Kolas Yotaka說，蘇貞昌組閣核心理念就是立即上手、能接地氣、強化溝通，以及拔擢中生代，卻忽略去年選舉給政府的警訊，就是執政不力。蔡政府執政兩年多，太多政治鬥爭，太少有感的財經作為，沒想到，賴揆旗下財經官員第一時間就獲留任。

再者，蔡英文說政策要讓民眾有感，但多數老百姓不知道財經部會首長是誰？這些年都推了什麼政策？爭議的還有曾因邦交國不斷流失而請辭的外交部長吳釗燮、負責軍公教年改的政務委員林萬億、對新南向政策說吃燒餅哪有不掉芝麻的政委張景森，全獲留任。

最讓教團驚訝的是，當初不想繼續卡管，才選擇離開的潘文忠，在管中閔順利出任台大校長後，潘回鍋教育部長，證實卡管案是齣荒謬鬧劇，更是政治操作，潘能否勝任教長也受到矚目。

電火球蘇貞昌總愛說衝衝衝，這次回鍋閣揆再度喊出要在既有的基礎上接地氣、做努力，現在就是捲起袖子「撩落去」，開始「衝」，但留任加回鍋的班底形同看守內閣，也顯露這幾年政務官更迭快速和民進黨的接班危機。

同樣地，國民黨在九合一選舉大勝，氣勢翻轉並劍指2020年總統大選，但也面臨缺少中生代接班小鮮肉的問題，有意參選者都是「大老歸位」，端出「回鍋肉」菜色。不管是執政或在野，始終玩大風吹，老面孔缺新思維，國家運作又老又窮。

「川菜之王」回鍋肉，肥而不膩，重鹹下飯，新閣揆炒回鍋肉，看不出亮點，但有新期許，施政要接地氣，就先讓人民過好日子吧。

(中國時報)