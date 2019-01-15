2019年01月15日 04:11 中國時報 葉毓蘭

這兩天在滿坑滿谷的政治新聞中，有一則消息引起筆者的注意。因被控掏空、欠稅等案件逃亡大陸多年的陳由豪，向台北地院聲請撤銷通緝遭駁回。陳再向高院提抗告，仍遭駁回，確定繼續被通緝。

其實陳由豪不是唯一在坐牢之前落跑的台灣人，羅福助、朱安雄、白鴻森、何智輝、王玉雲…，真是族繁不及備載，對於司法威信的戕害更是深遠。

可是，出了這麼多包，司法制度做了什麼改進？

答案是：有，交給警察，把這些交保在外或是等待坐牢的要犯，統統交給警察。所以才會有詐貸205億的慶富案被告陳偉志，僅以500萬元交保在外，只有諭令到轄區派出所登記報到，大多數的派出所也只在值班台設一簿冊供其簽名而已，因為以目前派出所的忙碌程度，根本沒有辦法有專人全程監控這些對象，預防他們逃亡。所以陳偉志在摸清楚整個作業流程後，沒有幾個月就從高雄蒸發，結果是500萬保證金沒入，轄區的分局長、偵查隊長、派出所所長記過。

這樣的機制真能防逃嗎？對慶富少東陳偉志處以500萬元的保釋金，可能就只有對我們一般人的50元效果而已，派出所聊備一格的簽到，怎可能不棄保潛逃？

我們來看看真的要防逃，該如何進行？以最近加拿大應美國司法互助之請，逮捕華為公主孟晚舟案為例，因為華為的富可敵國，孟晚舟交保時，除了高額保釋金，必須前往假釋辦公室報到，並清查孟女的護照數量、限制活動範圍、接受24小時保全監控（自費），夜間不得外出等共有16項保釋條件。在美國，更在司法部下設有聯邦執法局，專責保護聯邦法官、證人保護計畫、追捕跨州罪犯、押送囚犯等，並非交給地方警察。

為什麼台灣的司法防逃機制如此掉漆？就在於便宜行事，因為有《調度司法警察條例》，司法機關彷彿拿到一張「業務協助條例的空白支票」，遇事就丟給警察，從沒有思考今日的警察機關已經不是訓政或戒嚴時期的威權工具，對於人民也不再有那麼大的約束力量。

這個民國34年制定的條例，訂頒用意與時空背景、內容已不符合現今民主社會環境，更有違民主法治、分官設職之精神，且紊亂司法、行政之分權；但實在因為太方便、太好用，《調度條例》重點在「偵查執行」，也就是除偵查外，執行層面也要來調度警察，所以法務部始終反對廢除。去年又有學者專家倡議廢除該條例，雖已通過覆議人數門檻，但法務部還是以「與《法院組織法》第76條規定相悖外，亦無法充分彰顯檢察官、法官依《刑事訴訟法》之相關規定指揮司法警察（官）調查犯罪及蒐集證據等協助偵查之旨」為由繼續反對。

其實，法務部的說法早已不存在。因為《刑事訴訟法》不斷精進修正，對於檢察官指揮警察偵辦刑案、發（退）交（回）偵查、立案審查等偵查權限早就更符合人權法治與品質控管，早已經將檢警關係規定得清清楚楚，鉅細靡遺；審判中的法院如有委請警察人員協助之必要，《刑事妥速審判法》第11條已有「相關機關應優先盡速配合」之規定，何須再有《調度條例》來畫蛇添足，徒留不肖司法官濫權驅使警察的空間？

《調度司法警察條例》之於警察，猶如孫悟空頭上的緊箍咒。為了司法進步，拿掉警察頭上的緊箍咒，廢除《調度司法警察條例》，此其時也。

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)