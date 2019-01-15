民進黨是要向選民復仇嗎

2019年01月15日 04:11 中國時報 胡幼偉

內閣改組名單公布後，最明顯的特徵就是：似改非改，舊人未去，新人未來。說這樣的內閣是能接地氣的「復仇者聯盟」，足見民進黨在九合一大選慘敗後，仍是事未明、理未察、夢未醒。

先說能否接地氣？九合一大選結果已顯明，當前地氣主流就是接受九二共識後的「貨出去、人進來、發大財」，這和一國兩制無關。馬政府時代，從來也沒說要一國兩制，只是接受九二共識，就有人貨暢旺、財源廣進的榮景。蔡政府接手後，堅拒九二共識，庶民經濟馬上就變成貨出不去、人進不來，由奢返儉難。韓流之所以難擋，無他，只是說出了多數民眾的心聲與盼望而已，以選票棄絕民進黨，也只是以實際行動表達由窮轉富的心願。

地氣主流既已如此清楚展現，民眾就等著看，民進黨要不要接地氣、改路線，並以新人新政新氣象表明願意改變的決心。沒想到，九合一選後，蔡政府檢討來檢討去，總是顧左右而言他，絲毫不談兩岸政策要如何調整的關鍵問題，甚至藉回應習近平的談話，刻意拉高與對岸對抗的姿態，以形塑蔡英文神力女超人的形象，作為競選連任的政治資本。如今更發現，蔡把被地氣主流淘汰的地方政客都聚攏到中央，成為蘇貞昌內閣的主力，此舉無異於與地氣直接抗衡，又何來新閣「接地氣」之說？

再說復仇者聯盟。請問：仇家是誰？是藍營讓民進黨縣市長落選的，還是選民集體用選票讓民進黨慘敗的？然則，選民難道是復仇對象嗎？就算是，九合一之戰，民進黨的兩岸政策、反核、年金改革、狂鬥國民黨等基本路線，已經證明不敵選民的選票之怒；現在，民進黨已表明絕不改變這些基本路線；復仇者聯盟也還是那些手下敗將，那麼，明年再戰總統與立委大選，民進黨等於用同一批人的同樣招式再與仇家對決一次，選民看民進黨獨孤求敗到這種地步，也只好讓他們求仁得仁，徹底退出江湖了！

說到底，失敗之所以為成功之母，是因為可以從失敗中看出過往在戰略戰術中，可以、也必須調整之處，如果舊人舊腦袋拒絕調整，那就用新人新思維來反敗為勝。然而，觀察民進黨在九合一敗陣後的至今表現，論政策路線，沒有絲毫調整改變，反而宣示要繼續走「方向正確的改革道路」。論人事，也是毫無新意、愈改愈舊。同一批人，拿著同樣的兵器，使著同樣的招數，再戰2020，也只是再陣亡一次而已。至於說想用網紅的那點本事來反敗為勝，就是更看輕了選民早已看清大格局、大方向的集體智慧了。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)