國寶出國 專家憂展一次傷一次

2019年01月15日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

國立故宮博物院即將出借國寶文物到東京國立博物館展出，在16日至2月24日舉辦「書聖之後─顏真卿及其時代書法特展」，昨（14）日又傳出大陸網友對將展出的顏真卿《祭姪文稿》提出抗議，指「平常兩岸看不到，但卻要到日本展？」專家則表示，「《祭姪文稿》紙卷出爐近1400年，展一次傷一次。」

台灣書法家杜忠誥表示，「《祭姪文稿》本身是紙本，紙本是植物性纖維，毀損性沒有絹本來得高；絹本是動物性纖維，一旦毀損，無法修補，文物本來就脆弱，能不出去展當然是最好，如果一定要出借，則是要加倍小心，任何毀損都沒有人能承擔，我也相信兩方專業，會做好保護措施。」

謹慎評估文物後 才會出借

台北故宮準代理院長李靜慧則表示，任何文物要外出展覽前，書畫處都會謹慎評估文物狀態，確認狀態可以外出，才會同意外出，「這個確認動作在2015年底完成，才有這次的展覽，日方也有派出人員前來檢驗，外出時也會有精密的護送。」

對於16日即將展出的佈展作業，李靜慧表示，「已由台北故宮書畫處處長劉芳如親自護送赴日，她也有定時回報狀態，目前狀態良好，請大家放心。」

據陸媒觀察者網引述華東師範大學思勉高等人文研究院研究員樊波成表示，顏真卿《祭姪文稿》可說是唐代書法最高代表，而且是富有感情的真跡、無法複製，「即便顏真卿『復活』，也寫不出來的那種。」

大陸文化人感慨 親睹困難

報導指出，《祭姪文稿》紙卷出爐近1400年，十分脆弱，堪稱「展一次傷一次」。在台北故宮上次展出時間為2008年的「晉唐書法展」，海外展為1997年在美國華盛頓國家美術館。

大陸文化學者、書法家榮宏君日前受訪表示，《祭姪文稿》分量不可言喻，他文化界朋友得知顏真卿的真跡要到日本展出，不少人將到東京「朝聖」，但也有很多大陸文化人感慨，中國著名書法家的墨寶，更應先與兩岸分享，無奈兩岸關係不佳，使得台北故宮要出借文物給大陸，變得更加困難。

微博網民@某個張佳瑋則說，「縱然是台北到東京，一路鄭重無比地運輸保存，然而陽光的紫外線會讓紙本泛黃褪色發脆，塵埃蟲卵會讓紙本風化，水蒸氣更是不能沾，換言之，除非這帖完全擱真空裡，否則是必然會受損的。」

(中國時報)