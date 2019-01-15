金酒入官窯 蕭世瓊細熬書法

2019年01月15日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

獲獎無數的書法家蕭世瓊「藝游未盡-蕭世瓊華甲書藝展」此刻正在展出，其中「瓶」安「酒」久系列作品，是台灣藝術界第一位以官窯書法創作、並灌入金酒的作品。

蕭世瓊表示，他為此3度遠赴金門陶瓷廠，以青花釉藥在素坯酒器瓶身書寫創作，經燒製後，再灌入陳年高梁酒，「每個酒器書寫風格及文字典雅精緻，都是獨一無二」。

「瓶」安「酒」久系列作品共創作129件，這次展出其中60件。蕭世瓊說，這系列創作繁複，他必須左手抓瓶轉瓶、右手持筆書寫，雙手各需掌握控制好力道及角度，在立體不規格的瓶身，以軟筆書寫是高難度挑戰，筆筆都不容疏錯。

蕭世瓊說，素燒胚製好一批批送來，他一批批寫，每天從早寫到晚，這不但是功力的考驗，更是體力的試煉。經過後製、測漏後，將酒器運到金門酒廠，灌入窖藏7年的陳年高粱酒，再飄洋過海來台，「創作過程曲折艱辛，但祈願能帶來平安久久、喜樂年年。」

蕭世瓊17歲就讀嘉義師專接觸書法，產生濃厚興趣，受書法大師陳丁奇啟蒙，打下深厚基礎；經保送師大國文系潛心鑽研，再經書法家杜忠誥、汪中興等人調教，兼擅傳統書法各體；在師大國文研究所期間，接觸研究古文字，他以傳統經典書法為底蘊，創作獨特現代感的書法風格，極具辨識度。

邁入60歲的蕭世瓊以「古典主義的現代書法」，創作出亦畫亦字的獨特書法風格，並推出「生活書法」跨界瓷書陶刻立體作品，讓書法藝術落實融入生活品味。他說，創作一路走來優游各人文藝術領域，未來也將不斷地學習、變化，沒有止盡。

除了酒器系列之外，這次蕭世瓊還展出60件書法平面作品，以創意為主、古典為輔，書體風格涵蓋甲金文、楚文字、漢簡、漢碑、造像記及行草書等。其中「舞之系列」最引人注目，蕭世瓊對古文字有深厚的素養，再加上對舞者的觀察、感物寄情，極具特色。

「藝游未盡-蕭世瓊華甲書藝展」，在台中市大墩文化中心大墩藝廊即日起展出至1月30日。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)