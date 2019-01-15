張艾嘉育才 要年輕人放膽做自己

2019年01月15日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

享譽國際的金馬獎影后張艾嘉，除了是電影產業推手，她也極力推動青少年表演藝術教育，舉辦藝術創作營，參與的青年來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地，張艾嘉表示，在青春正盛的年紀，透過表演藝術探索自我，能找到無限可能，「青春就是膽識，不要隱藏自己，有話說就大膽舉手，勇於表達。」

從事電影工作數十年，張艾嘉表示，做一行要能夠長久，最重要的事情是熱情，「找到自己的熱情之後，也不一定要從事這個行業，才可以灌注自己的熱情，像是有學員告訴我，他決定不要再做藝術，要改學商，要賺很多錢，來支持藝術，這也是對藝術傳達熱情的方法。」

張艾嘉表示，青春時期是最單純、最大膽的年紀，「如果能夠有個機會讓這年紀的孩子，在上大學之前真正體驗一次表演藝術是什麼，親身參與實作，讓他們發掘自己的潛力，我發現這10年來的效果是好的，有些孩子進入表演藝術科系就讀，也有些孩子過了參與的年紀，仍然回來擔任義工、老師、導演助理，還有人踏入表演藝術工作，這些都是好的發展。」

藝術創作營邁入第10年，今年推出的劇作是《你好嗎？》，演出情境設定為選秀會場，兩隊學員使出渾身解數，能歌善舞、演奏樂器、情境小短劇等，還有人即席發揮表演，在攀岩時故意滑步，現場製造效果，都讓張艾嘉誇獎很有表演天分，「我問團隊，這些橋段都是孩子們自己想出來的嗎？果真都是他們自己的創意，年輕人就該這樣邁開步伐，勇於展現自己。」

作為一名演員、創作者，張艾嘉表示，藝術是人生中非常重要的環節和出口，「藝術不僅僅只是藝術本身，還存在於生活裡，包括怎麼看一件物品、聞到什麼氣味，如何吃東西，耳朵裡聽到的美妙音樂等，和美學都有很大的關係，這是很重要的事情，未來我還是會持續和青年朋友們分享這些事情。」

(中國時報)