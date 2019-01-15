音樂追夢者 不要畏懼他人眼光

2019年01月15日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

曾經是大導演盧貝松副導，法國導演盧杜維克貝納自己是歌劇迷，喜歡古典音樂，也首度嘗試拍攝導音樂電影《天才樂手行不行》，他表示希望透過這部電影讓大家喜歡古典音樂，也希望追夢者不要畏懼他人的眼光，努力發揮天賦，就會成功。

盧杜維克貝納說，他自己喜歡古典樂、特別喜歡鋼琴跟蕭邦，只要是在家工作，「我通常都會聽古典樂，希望這部電影可以讓人更加認識拉赫曼尼諾夫、莫札特這些優秀的音樂家。」

《天才樂手行不行》劇情描述位在巴黎火車站的演奏少年，意外被音樂學院教授發現才華，最後在國際鋼琴大賽中嶄露頭角，展開國際巡演生涯的過程。

鋼琴家顏華容看過之後相當感動，她表示古典音樂類型電影不好拍，過往也只有幾部如講述莫札特的《阿瑪迪斯》等深受歡迎，觸動人心，「在這部電影中，編導用音樂敘事的細心功力令人感動。」顏華容說，這部電影雖沒有拍攝或編導的眩惑技巧，也沒有嚇人的峰迴路轉，但在「為音樂付出」、「為天分不能不磨練」、「無法割捨」、「過來人的心有戚戚」之外，其實也關照了移民、貧窮、階級、與精緻的音樂在世界價值觀變動中的惶惶困頓。

盧杜維克貝納表示，這部片的創作緣起來自他在法國車站聽到一個年輕音樂家彈奏蕭邦音樂，讓他有感而發開始發想劇本；他也融入過去麥特戴蒙主演的《心靈捕手》情節，將老師帶著天才學生發揮天賦的精神在這部電影展現出來。

(中國時報)